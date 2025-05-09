Konak’ta greve nokta koyan imza: En düşük maaş 58 bin TL

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:35

Güncelleme: 09.05.2025 - 09:35

Konak Belediyesi’ne ait MERBEL A.Ş. çalışanlarının üyesi olduğu DİSK’e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında devam eden 11’inci dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde imzalar atıldı. Sendika ve SODEMSEN arasında bir süredir görüşmeleri devam eden ve grev sürecinin başladığı toplu iş sözleşmesinde Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu masaya oturarak belediye emekçilerinin birinci ağızdan dinledi. Mesai arkadaşlarının taleplerine kulak veren Başkan Mutlu, Konak Belediyesi emekçilerinin alın terine, üretkenliğine ve sendikal mücadele hakkına saygının Konak Belediyesi’nin temel ilkelerinden olduğunu hatırlattı. Yapılan görüşmeler neticesinde yüzde 45 zam için Konak Belediyesi’nin Basmane’deki hizmet binasında sandık kuruldu. İki gündür süren grevin ardından sandığa giden belediye işçilerinin yapılan zamma “Evet” demesiyle grev sonlandı. Konak Belediyesi’nin MERBEL şirketi bünyesinde çalışan işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi sonucuna göre 84 yevmiye ikramiye ve 8 bin 500 TL gıda kartı gibi ek haklar dahil en düşük maaş net 58 bin 94 TL, en yüksek maaş ise 77 bin 500 TL olarak belirlendi. Öte yandan toplu sözleşmeye ilk kez giren maddeler arasında şoförlere direksiyon primi, kıdem zammı ve kadın işçilere ayda bir gün regl izni yer aldı.

MUTLU: YİNE HEP BİRLİKTE, YAN YANA

Toplu sözleşmeye imza atan Başkan Mutlu, Konak için omuz omuza çalışmaya devam edecekleri mesajını verdi ve şu ifadeleri kullandı: “Gece gündüz devam eden sözleşme maratonumuzun sonuna geldik. Toplu sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımız için hayırlı olmasını; Sizlere, ailenizle birlikte harcarken sağlık, mutluluk getirmesini diliyorum. Yine hep birlikte, yan yana, omuz omuza Konak için güzel şeyler yapacağız. Konak Belediyesi’ndeki ilk sözleşmemiz hayırlı olsun.”

KORKMAZ: İŞÇİLERİN TALEPLERİNE CEVAP VEREBİLMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

SODEMSEN Genel Sekreteri Cahit Korkmaz, sözleşmenin hem işçiye hem belediyeye hayırlı olmasını temenni ederek, “Belediye başkanımız, sendikamızın ve işçilerimizin taleplerine en yakın ölçüde cevap verebilmek için elinden geleni yaptı. Sonuçta toplu sözleşmeyle elde edilen hakların hem işçilerimize ve ailelerine hem de belediyemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“SON NOKTAYI BAŞKAN MUTLU KOYDU”

DİSK’e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Aras, Başkan Mutlu’nun sürece son noktayı koyan isim olduğuna dikkat çekerek teşekkürlerini şu sözlerle iletti: “Temsilci arkadaşlarla uyum içerisinde taslak hazırlayıp bu sürece kadar geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son gün özellikle bu sürecin tamamlanması için elinden gelen katkıyı koyan çok ciddi anlamda yanımızda olan, toplu sözleşmeye en son noktayı koyan belediye başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.”

KONAK YENİDEN PIRIL PIRIL

Grevin sonlanmasıyla beraber Konak Belediyesi’nin çöp kamyonları yeniden yollara koyuldu. Bir yandan toplu sözleşme imzalanırken bir yandan da temizlik ekipleri kontak açarak ilçenin dört bir yanında çöpleri toplamak ve kentte hijyen ve düzeni sağlamak için işbaşı yaptı.