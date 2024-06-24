Konak’ta gürültü kirliliği denetimi

Yayınlanma: 24.06.2024 - 11:09

Güncelleme: 24.06.2024 - 11:09

İzmir’de Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte Alsancak’ta canlı müzik faaliyetinde bulunan veya müzik yayını yapan işletmeleri denetledi. Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimde standartlara aykırı şekilde faaliyet gösteren işletmelere işlem yapıldı. Müzik faaliyeti yapan işletmelere yönelik daha önceki denetimlerde, müzik yayın izin belgesi alınması yönünde bilgilendirilen işletmelerde bu belgenin olup olmadığı denetlendi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Öte yandan ses ölçümü de yapan ekipler, belli bir desibeli aşarak standarda aykırı şekilde müzik yayını yapan işletmeleri belirledi. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere idari ve cezai işlem uygulandı. Konak Belediyesi, gürültü kirliliğinin önüne geçmek için denetimlerini ilçe genelinde düzenli aralıklarla sürdürecek.