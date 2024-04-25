Konak’ta işçilere yüzde 140 zam

Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:14

Güncelleme: 25.04.2024 - 14:14

İzmir’de Konak Belediyesi ile Belediye-İş (Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi, düzenlenen imza töreniyle gerçekleşti. Başkanlık makamında yapılan törende Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ve belediyenin kadrolu 30 işçisi yer aldı. İki yıl geçerli olacak sözleşme kapsamında belediye işçileri, maaşlarda yapılan iyileştirmenin yanında sosyal yardımlarda da yüzde 140 civarında zam aldı.

MUTLU: BELEDİYE BAŞARISI EKİP İŞİDİR

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yan yana, omuz omuza çalışarak Konak’ta başarı hikayesi yazacaklarını ifade ettiği konuşmasında sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ederek, “Hep söylediğim bir şey var, aday adayıyken de adayken de şimdi de… Bu bir ekip işi. Belediye başarısı, becerisi bir ekip işi. Tek başına, bir belediye başkanı asla bir hikaye yazamaz. Bir kahramanlık hikayesi de ortaya koyamaz. Biz, bütün çalışanlarımızla aynı amaç için yola çıkarsak, halkına hizmet eden, güler yüzlü, insanları mutlu eden, Konak’takileri mutlu eden bir çalışma anlayışını benimsersek, birlikte çalışırsak başarı gelir. Dolayısıyla sizin mutluluğunuz benim için çok önemli. Benim de sizden istediğim, bu çıktığımız yolda, bu beş yıl boyunca yanımda olmanız. Emeğinizle, gücünüzle, desteğinizle; yapacağımız projelerde, hizmetlerde beni desteklemeniz” diye konuştu.

SENDİKADAN BAŞKAN MUTLU’YA TEŞEKKÜR

Belediye-İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan da İzmir’de en iyi sözleşmeyi yaptıklarının altını çizerek, “Nilüfer Başkanımız adaylığı sürecinde, belediye başkanı olarak ilk yapacağım şey işçinin, emekçinin alın terini son kuruşuna kadar ödemek, demişti. Bunu da bize, bu toplu sözleşmede gösterdi. Konak işçisi İzmir’de yapılan en iyi sözleşmeyi imzaladı. Emek en yüce değerdir diyen Nilüfer Başkanımıza, emeğe olan saygısından ötürü teşekkür ediyorum. Toplu sözleşmenin hem belediyemize, hem işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.