Konak'ta 'Kadın Çalıştayı': İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanacağı günler yakın

25 Kasım 2021 Perşembe, 13:36

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Proje ortaklığında düzenlenen ve iki gün boyunca sürecek Kadın Çalıştayı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başladı.

BATUR 'EŞİTLİK ELÇİSİ' SEÇİLDİ

Çalıştay öncesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı (GİFED) Huriye Serter, tüm kadın örgütleri adına Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a “Eşitlik Elçisi” plaketini takdim etti. Serter, “Dünya ekonomik forumu eşitlik için 150 yıl var diyor. Bütün problem bir araya gelememek. Bugün burada bir araya geldik. Tek kanatla uçulmayacağını biliyoruz. Bu konuda sizin her zaman büyük destekleriniz var. Biz kadın örgütleriyle aynı yolda yürüyorsunuz, aynı hayale eşlik ediyorsunuz. Bu sebeple sizi ‘Eşitlik Elçimiz’ ilan ediyoruz” sözleriyle Başkan Batur’un Eşitlik Elçisi seçildiğini açıkladı.

Serter, 21. yüzyılda halen kadına yönelik şiddetin, kısıtlamaların var olmasının, kadının toplum hayatındaki yerinin yok sayılmasının utanç kaynağı olduğunu vurguladı. Serter, “Toplumsal cinsiyet uçurumunun giderek artması ve buna yasalarla da karşı koyamamamız şiddetin artmasındaki en büyük etken. Tecavüze uğrayan kız çocuklarının ruhsal bütünlüğünün zedelenip zedelenmediğini soruşturan, kadın katillerine haksız tahrik adı altında ceza indirimi sağlayan adaleti değil, gerçek adaleti hakim kılmak istiyoruz. Şiddete uğrayanların değil, şiddet uygulayanların utanç duymasını sağlamak zorundayız” dedi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULANACAĞI GÜNLER YAKIN"

Serter, konuşmasının devamında, Türkiye’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetle birlikte kadın hakları ile ilgili kazanımları pek çok batılı ülkeden daha önce elde eden bir ülke olmasına rağmen bugün, dünya cinsiyet eşitsizliği raporuna göre 156 ülke arasında 133’üncü sırada yer aldığını ifade etti. İstanbul Sözleşmesi’ne dikkat çeken Serter sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şunu çok iyi biliyoruz ki hukukun üstünlüğünü eşit yurttaşlığı, insan haklarını ve demokrasiyi yerleştirmek istiyorsak kadına yönelik ayrımcılığı ve şiddeti bu dünyadan silmek zorundayız. Fakat biz 2014 yılında üstelik kendi ülkemizde, üstelik meclis kararı ile, üstelik ilk imzalayan ülke olarak yola çıktığımız ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçtik’ diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Unutmamalıdır ki ülkemizin nüfusunun yarısı kadındır. Ve bu ülke canımızın istediği zaman kadınlarla ilgili kararları değiştirebileceğimiz bir ülke değildir. Biat etmeyeceğiz, susmayacağız ve sesimizi duyuracağız. Mustafa Kemal Atatürk ile başlayan 100 yıllık geçmişi olan kadın hareketinin mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Eşitliğe inanan, eşitliği savunan erkeklerle birlikte, el ele, Ata’mızın gösterdiği ışıklı yolda ödün vermeden yürüyeceğiz. O sözleşmenin bu ülkede uygulanacağı günler yakındır.”

BATUR: KADINA ŞİDDET TOPLUMA ŞİDDETTİR

Çalıştayın ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuşmasına yaşam hakkı elinden alınmış tüm kadınları rahmetle anarak sözlerine başladı. Batur, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çalıştayda kadına şiddeti, kadın cinayetlerini de arzulamayı hiç arzulamıyorum ama ülkemizde kadınlar ve çocuklar için maalesef güzel şeyleri konuşmak imkansız. Çünkü kapkara bir tablo var karşımızda. Son 13 yılda üç bini aşkın kadını şiddete kurban verdik. 2019’da bu sayı 422’ydi, 2020’de ise 410. Bu yıl 11 ayda kaybettiğimiz kadınların sayısı 350. Tam bir utanç tablosu. Oysa onlar bugün bir yerlerde nefes alabiliyor, gülümsüyor, çocuklarına sarılıyor, onların büyüdüklerini görüyor olabilirlerdi. Ne yazık ki hepsinin yaşam hakkı elinden alındı. Kadına şiddet insan hakları ihlalidir ve aslında yıkıcı etkileriyle bireye değil, topluma da bir şiddettir. Bir ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor, öldürülüyorsa o ülkenin geleceği ölüyor demektir. Sonuç olarak kadına yönelik şiddet insanlığa, ülkeye ihanettir.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR"

Başkan Batur, Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları konusunda Türkiye’yi birçok ülkenin önüne geçirdiğini, ancak gelinen noktada geriye doğru gidildiğine dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi vurgusu yapan Batur, “Oysa Türkiye bugün Kadın Hakları’nda dünyanın örnek gösterilen bir ülkesi olabilirdi. Çünkü Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kadın Hakları konusunda dünyanın pek çok ülkesinden önce çok büyük adımlar atmış ve bizlere çok güzel bir ufuk çizmiştir. Aradan geçen neredeyse koskoca bir asırdan sonra bugün geldiğimiz noktada bir arpa boyu kadar bile yol alınmadığı gibi fersah fersah da geriye gittiğimizi görüyoruz. Bu geriye gidişin en büyük kanıtlarından biri de İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararıdır. O zaman da kınamıştık bugün de kınıyoruz. Bizim yerimiz İstanbul Sözleşmesi’nin yanıdır. Çünkü biliyoruz ki ve şöyle diyoruz; İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

KİMLER KATILDI?

Çalıştayın açılışına Konak Belediye başkanı Abdül Batur, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı (GİFED) Huriye Serter, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi ve CHP Eski Milletvekili Gülsün Bilgehan, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İzmir İl Yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Kadın Kuruluşları Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Sendika Temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter de mesajlarıyla yer aldı.