Konak’ta Nilüfer Çınarlı Mutlu dönemi başladı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:05

Güncelleme: 04.04.2024 - 14:05

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 52,8 oy alarak İzmir Konak Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi’nde düzenlenen törenle görevi önceki dönem Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’dan teslim aldı. Başkan Mutlu’nun büyük coşku içinde karşılandığı törene CHP İzmir İl ve Konak İlçe yönetimi, Konak Belediyesi meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları, sendikaların bölge ve şube başkan, yönetici ve temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri başkan ve temsilcileri, Konak Belediyesi emekçileri ve Konaklılar katıldı. Törende, Mutlu’nun eşi Necip Mutlu ve oğlu Tan Mutlu da Başkan Mutlu’yla birlikte yer alarak coşkuyu paylaştı. Törende konuşan Başkan Mutlu, seçim yolculuğunda Konak halkının desteğinin çığ gibi büyüdüğünü dile getirerek, “Kasımın sonunda çıktığım yolculukta yanımda en başta ailem vardı. Bu yolculuk boyunca destekler çığ gibi büyüdü. Bir anda hep birlikte kocaman bir aile olduk. Bu dört ayı kapı kapı evlerde, meydanlarda birlikte geçirdik. Ekip arkadaşlarıma, partimizin emekçilerine, ilçe örgütüne, kadın kollarına, gençlik kollarına ve adaylık sürecinde desteğini hiç esirgemeyen, beni çok yüreklendiren başta Sayın Genel Başkanım Özgür Özel olmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna, Parti Meclisine, teşekkür ediyorum” dedi.

MUTLU: TÜRKİYE’DE 31 MART’TA BİR TARİH YAZILDI

Başkan Mutlu, büyük bir zaferle çıkılan yerel seçimlerin ardından 2028’de iktidar mesajı verdiği konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye’de 31 Mart’ta bir tarih yazıldı. Bu tarihin bir parçası olmaktan gururlu ve mutluyum. İzmir’de ilk kez aynı anda sekiz kadın belediye başkanı göreve geldi. Türkiye’yi de kırmızıya boyadık. Martın sonu bahar demiştik. Bahar biraz geç geldi ama güzel geldi; hakikaten martın sonu bahar oldu. Bunun sonu da ülkede iktidar. 2028’de iktidar olacağız. İktidara giden yol, çok başarılı yerel yöneticilikten geçiyor. Bunun farkındayız, bunun omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun da farkındayız. Sevgili meclis üyesi arkadaşlarımla, Konak Belediyesi’nde çalışan iş arkadaşlarımla birlikte önümüzdeki beş yılda, iktidara giden yolda biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız.”

“İŞİMİZ, GÜCÜMÜZ KONAK OLACAK”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, görevi kendisine teslim eden önceki dönem Başkanı Abdül Batur’a da teşekkürlerini iletti. Konak’a hizmet vurgusu yapan Başkan Mutlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sevgili başkanım, meslektaşım, aile dostumuz Abdül Başkanım, beş yıl Konak’a çok büyük hizmetler etti. Bütün komşularım adına çok teşekkür ediyorum Bundan sonra da her zaman başkanımızın desteği yanımızda, arkamızda olacak. Bunu bilmenin güveni ve huzuru içindeyiz. Biz bundan sonra yüz on bir mahallede sosyal demokrat belediyeciliği, toplumcu belediyeciliği hayata geçirmek üzere yola çıktık. İşimiz, gücümüz Konak olacak.”

“HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM”

Başkan Mutlu, hizmet dolu bir beş yıl olacağını ifade ederek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacağız ve çok daha büyüyeceğiz, bütün Konak’ı kapsayacağız. Ben, oy versin vermesin, herkesin başkanı olacağım. Zaten sandıkta İzmir-Konak ittifakını gerçekleştirdik. İttifaksız, 2019 yılıyla aynı meclis üyesi sayısını çıkardık. Bu hepimizi çok gururlandırıyor. Önümüzdeki beş yılda kadınların sesinin daha gür çıktığı, gençlerimizin umutsuzluk ya da kaygı değil umut taşıdığı, engellilerimizin tüm sosyal etkinliklere kente engelsizce katılabildiği, emeklilerimizin sosyalleştiği, ileri yaş almışların kendini iyi hissettiği, düşünüldüğünü hissettiği, bambaşka bir Konak için bugün çalışmaya başlıyoruz.”

“MAKAM DEĞİL GÖREV”

Sözlerini çok çalışacağının sözünü vererek tamamlayan Başkan Mutlu, “Ben sizlerin desteğiyle çok güzel bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Ve bu hikayeyi yazarken hiç eksilmeyelim. Aksine hep daha da artalım istiyorum. Belediye başkanlığını makam olarak değil, bir görev olarak gördüğümü hep söyledim. Bu göreve de layık olmak için emin olun çok çalışacağım. Sizlerin desteğiyle çok çalışacağım, çok çalışacağım” dedi.

BATUR: GÖREVİ NİLÜFER ÇINARLI MUTLU’YA TESLİM ETMEK BENİM İÇİN ONURDUR

Görevi Başkan Mutlu’ya devreden Konak Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Abdül Batur da yaptığı konuşmada, görevi meslektaşına devrettiğini ve onur duyduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“31 Mart’ta Türkiye'de yeni bir değişimin, dönüşümün temelleri atıldı. Bizler de partiye yıllardan beri emek veren kişiler olarak çok mutlu olduk. Özellikle değişim ve dönüşümün başladığı İzmir’de başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay olmak üzere seçilen tüm belediye başkanlarımızı canı gönülden kutluyorum. Burada emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, partilerimize ben bir kez daha teşekkür ediyorum. İçim rahat çünkü yıllardır tanıdığım arkadaşım, meslektaşım, çok değerli kardeşim Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya bu görevi teslim etmek benim için onurdur. Konak’a güzellikler katacağına, Konak’ın yeniden kalkınması noktasında çok güzel işler yapacağına bütün kalbimle inanıyorum.”

“HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Mutlu Çınarlı’ya başarı dileklerini ileten Başkan Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz hemen yanındayız, yanı başındayız. Bize bir şey düşerse, partilik görevi olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Martın 31’inden sonra çocuklarımız, torunlarımız geleceğe umutla bakmaya başladılar. Cumhurbaşkanlığı seçimine artık yepyeni bir anlayışla bakıyoruz; güzellikle ve umutla bakıyoruz. Umutlarımızın yeşerdiği bir gün oldu. Bundan sonraki süreçte de partimizin neferi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.”

Belediye binası önünde düzenlenen törenin ardından devir teslim, Konak Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirildi.