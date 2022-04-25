Konak’ta 11 bin 500 aileye gıda yardımı
İzmir'de Konak Belediyesi, ramazan ayında 11 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdı.
Konak Belediyesi'nin hazırladığı yardım kolileri ve yurttaşların desteğiyle bağışlardan oluşan toplam 10 bin adet gıda kolisi dağıtıldı. Öte yandan Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi “Gıda Market”ten de bin 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda desteğinde bulunuldu.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Pandemi sürecinde elimizden geldiğince toplumun her kesimine elimizi uzatmaya çalıştık. İşini kaybeden vatandaşa da, kepenklerini uzun süre açamayan esnafa da her defasında can suyu vermeye çalıştık. Ramazan ayında da bu yardımlarımızı sürdürdük. Bu süreçte Konak Belediyesi imkanları ile hayırsever vatandaşlarımızdan gelen bağışları toplayarak tek bir merkezden yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bizlere güvenerek, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine verileceği inancıyla bağışta bulunan hayırsever vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi aracılığıyla ilçede yaşayan 1200 çocuğa giysi yardımında da bulunuldu. Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi’ne kayıtlı gerçek ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik yapılan giysi yardımı ile çocuklar bayramlık kıyafetlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
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