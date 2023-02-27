Konak’tan Kahramanmaraş’a çadırkent desteği

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 10:51

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 10:51

Konak Belediyes’nin, deprem bölgesine yönelik desteklerinin ardı arkası kesilmeden sürüyor. Hatay’da görev yapan Konak Belediyesi ekibinin dönmesinin ardından Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatıyla hazırlanan 11 araçlık ekip Kahramanmaraş’a vardı. Dulkadiroğlu ilçesinde kurulacak çadırkent için kolları sıvayan belediye ekibi Dulkadiroğlu İlkokulu bahçesinde, 100 ailenin aynı anda barınabileceği bir çadırkent için hazırlıklarına başladı. Öte yandan ailelerin sıcak yemek ihtiyaçları için de bir hazır mutfak kurulacak. Konak Belediyesi’nin kurduğu çadırkentte kalmak isteyen aileler AFAD ve Ankara Büyükşehir Belediyesi denetiminde belirlenerek yerleştirilecek.

“ZOR GÜNLERİ DAYANIŞMAYLA AŞACAĞIZ, YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, deprem felaketinin yol açtığı yaraları hep birlikte, dayanışmayla saracaklarını vurguladı. Gerek deprem bölgesindeki gerekse İzmir’e gelen depremzede vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Batur şunları söyledi:

“Deprem bölgesine 25 yardım tırı gönderdik. Mesai arkadaşlarımız ve sivil toplumdan oluşan donanımlı bir ekip oluşturarak Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek verdik. Şimdi de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizi Kahramanmaraş’ta görevlendirdi. Buradaki çalışmalarımızı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın organizasyonu dahilinde yürütüyoruz. 100 ailenin aynı anda barınabileceği çadırlarımızı Dulkadiroğlu ilçesindeki Dulkadiroğlu İlkokulu bahçesinde kurmaya başladık. Çadırkentimizde, depremzede vatandaşlarımızın her ihtiyacı düşünüldü. Deprem felaketinin yaralarının sarılması için hem deprem bölgesinde hem de şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımız için İzmir’de, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu zor günleri dayanışmayla, birlikte aşacağız.”