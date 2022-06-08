Konda Araştırma’nın kurucusu Tarhan Erdem yaşamını yitirdi

08 Haziran 2022 Çarşamba, 20:35

Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CHP'den 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, ayrıca 1999-2000 yıllarında CHP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem’in cenazenin İstanbul’a nakledileceği ve İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

Konda Araştırma'dan yapılan açıklamada, "Şirketimizin kurucusu, hayat ustamız Sayın Tarhan Erdem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni ile ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız. Başımız sağ olsun..." denildi.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Eski Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı, CHP Genel Sekreteri, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu Tarhan Erdem’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır, sevenlerine baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Eski Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı, CHP Genel Sekreteri, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu Tarhan Erdem’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine sabır, sevenlerine baş sağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/i3fbE5AA2f — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) June 8, 2022

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da "Konda Araştırma Şirketi’nin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum..." mesajını paylaştı.

Konda Araştırma Şirketi’nin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum... pic.twitter.com/U95Bbe81If — Erkan AYDIN (@erkanecz) June 8, 2022

TARHAN ERDEM KİMDİR?

1933’te Bartın, Kurucaşile’de doğdu. 1959’da İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1959-1995 arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Millî Savunma Bakanlığı altyapı tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987’de KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal gazetesinin yayımına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24’te devam etti.

1953’te kaydolduğu CHP’de belde yöneticiliğinden, genel sekreterliğe kadar bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları’nın genel başkanlığını da yaptı.

1977’te İstanbul milletvekili seçildi. 1977 haziranında güvenoyu alamayan Bülent Ecevit hükümetinde sanayi ve teknoloji bakanıydı.

Erdem evli ve iki çocuk babasıydı.