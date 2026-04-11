Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı

Beşiktaş’ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir şüpheliyi daha Kocaeli’nde gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan şüphelilerle birlikte toplam gözaltı sayısının 17’ye ulaştığı bildirildi. Şüphelilerden 15’inin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralı olduğu belirtilen 2 kişinin tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.