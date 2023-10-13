Konteyner kentte faciadan dönüldü

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:00

Konteynerde ailesi ile kalan Zeki Okyay, “Geçen hafta da başka bir konteynerde tek kalan bir teyze aynı sorunu yaşadı, zor kurtardılar, bütün eşyaları yandı. Önümüz kış, önlem alınması için birileri mi ölmeli” dedi.

Banyodayken içeriden eşi ve küçük çocuklarının bağırışlarını duyduğunu belirten Okyay, “Banyodan çıktığımda şalter alev almıştı ve içerisi duman altındaydı. Komşular sağ olsun yangın tüpü getirdiler de alevleri söndürdük” dedi.

Kullanılan malzemenin kötü olduğunu söyleyen Zeki Okyay, “İki cihazı aynı anda çalıştırdığımız zaman bu sorunlar yaşanıyor. Bu yanan üçüncü ana şalter. Kış geliyor, yalnızca klima ile ısınabilecekken ne yapacağız?” ifadelerini kullandı. Yaşananların psikolojilerini de etkilediğini kaydeden Okyay, strese bağlı zona ve göz tansiyonu rahatsızlıklarının da ortaya çıktığını anlattı.