Konteynerde fırsatçılık! Üreticiler sac ve profil gibi hammaddelerin karaborsaya düştüğünü iddia ediyor

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 12:14

Kahramanmaraş merkezli 48 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesine rağmen barınma sorunu çözülemiyor. Bölgede son yağmurlarda çadırları su basmasının ardından konteyner evlere geçilmesi konusu yeniden gündeme geldi. Ancak yeterli konteynere hâlâ ulaşılamıyor. Üretici sac ve profil gibi hammaddenin karaborsaya düşmesinden yakınırken demir çelik üreticileri ise fiyatların artması için fırsatçılık yapıldığını belirtiyor. Konteyner fiyatları ise bir ayda yüzde 30 arttı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) raporuna göre, deprem bölgesinde yaklaşık 1 milyon konteyner ihtiyacı var. Bunların 800 bin tanesinin acil ihtiyaç olduğu ancak Türkiye’nin üretim kapasitesinin en fazla aylık 30 bin olduğu belirtiliyor. Bakanlık ise depremin ardından konteyner ve demir çelik üreticileri ile yaptığı toplantıda üretim kapasitesinin 20 bin olduğunu belirleyerek buna göre hammadde temini yapılmasını kararlaştırdı.

6 DOLARLIK ÜRÜN 10 DOLAR OLDU

Normalde günde 22 adet üretim yaptıklarını belirten Karmod Konteyner Genel Müdürü Abdullah Yücer bu sayıyı 50’ye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Yücer, “Tedarikte ciddi sorun var. Daha önce ihraç ettiğimiz bu malzemeleri şimdi ithal ediyoruz. Beton levhalar var onların tedarikini sağlayamıyoruz onun yerine ahşap gibi malzemeler kullanıyoruz” dedi.

Kocaeli’nde 120 kişilik fabrikasında konteyner üreten Wolf Tiny Türkiye sahibi İbrahim Tetik, deprem bölgesi için 6-7 ay daha üretim olacağını bununla birlikte batıda da insanların çok yoğun talep gösterdiğini belirtti. Aşırı talep nedeniyle hammaddede sorun yaşanmaya başlandığını belirten Tetik, “Biz şirket olarak büyük stoklu çalışıyorduk henüz bizde sorun yaşanmadı ama sektörde duymaya başlıyoruz. Deprem bölgesine biz aylık 500 konteyner gönderiyoruz, üretim durmadan sürüyor” dedi.

Özellikle profil ve hammadde sac bulmakta zorlandıklarını söyleyen Altınyıldız Konteyner Fabrika Müdürü Suat Yalvaç ise “Profil sac ve panel bulmakta zorluk çekiyoruz. 6 dolara aldığımız panel şu an 10 dolar oldu. Hammadde fiyatları her hafta değişiyor. Bugün 30 desem size yarın 35 diyeceğiz. Kapasiteden fazla talep geldi” diye konuştu.

HAMMADDE ÜRETİCİLERİ REDDEDİYOR

Hammadde üreticileri ise arzda bir sorun olmadığını belirterek fırsatçıları işaret etti. Demir çelik üreticilerinin konteyner üreticilerine öncelik verdiğini belirten Türkiye Çelik Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Veysel Yayan, “Konteyner için diye alıp normal işlerinde kullananlar olduğu duyumları var sektörümüzde. Bazı aracılar fiyatları artırmak için bahane arıyorlar. Deprem bölgesi için gelen tüm siparişleri yetiştiriyoruz” dedi.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler ise şöyle konuştu:

“Depremden sonra bakanlıkla konuştuk, masada konteyner üreticileri de vardı. Planlamaları yaptık aylık 20 bin kapasite olduğu belirtildi ve biz de buna yetecek şekilde hazırlandık. Diğer alanlara olan siparişleri durdurduk, deprem bölgesine verdik önceliği. Ama sonradan talep çok fazla olunca üretim kapasitesini artıranlar olmuştur bu nedenle yeni hammadde talebi doğmuş olabilir.”