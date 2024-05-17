Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde yandı!

Aksaray'da çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen Abdullah Altan (37) sıcak su ile yandı.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 21:08
Kontrol ettiği güneş enerjisi panelinde yandı!
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Olay, saat 18.00 sıralarında Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Abdullah Altan, bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken cam panelin üzerine düştü.

Camın kırılması sonrası sıcak su ile yanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü. Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan tedaviye alındı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


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