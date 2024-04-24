Yayınlanma: 24.04.2024 - 16:32

Güncelleme: 24.04.2024 - 16:32

Özgür Özel, İYİ Parti’den istifa eden Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu’nun CHP’ye katıldığını duyurdu. İnegöl’den TBMM’yi gezmeyen gelen ikiz kardeş de partiye üye oldu. Peki, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiden?

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU KİMDİR?

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu 11 Mayıs 1966 yılında Ankara’da doğdu ve ilköğrenimini Çankaya İlkokulu’nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin İnşaat Mühendisliği Yapım Stratejisi Bölümünde yüksek lisans yaparak Türkiye’de önemli sektörlerden biri olan inşaat sektöründe 30 yıldan uzun süredir mühendis ve yönetici olarak çalışmaya devam etmektedir.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu yüksek lisans eğitiminden sonra 15 Yıl boyunca sektörün önde gelen firmalarında inşaat mühendisliği kapsamında alt yapı, üst yapı, raylı sistemler gibi birçok projede üst düzey yöneticilik yaptı. Yaklaşık 250 mimar ve mühendisin görev yaptığı bir müşavirlik firmasının kurucuları arasında yer alarak edinmiş olduğu Proje Mühendisliği, Planlama Müdürlüğü ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi tecrübeleri burada bir girişim haline getirdi.

İş hayatındaki çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve işitme engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında birçok çalışma sürdürmektedir.

Yanıkömeroğlu 25 Ekim 2017’de kurulan İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi olarak siyasete başladı. İYİ Parti’nin 1 Nisan’da gerçekleştirilen 1. Olağan Kongresinde İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi seçildi. 24 Haziran 2018 tarihinde 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde Ankara 1. Bölge 4. Sıra Milletvekili Adayı oldu.

İYİ Parti’nin 12 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayında yeniden Genel İdare Kurulu üyesi seçildi.

İYİ Parti’nin 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel İdare Kurulu üyesi seçilmiştir. 3. döneminde Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinde de bulunmuştur. İYİ Parti'de GİK üyesi olarak siyasi çalışmalarını sürdürmüştür.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti bünyesinde sosyal sorumluluk projelerine devam etmektedir. Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu başkanlığında Kadın Politikaları Başkanlığı Türkiye genelinde kurulacak olan kadın kooperatifleri projesini hayata geçirmişlerdir. “Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri” ile kadınları ekonomik hayata dahil ederek hem onları güçlendirmeyi hem de ekonomik ve sosyal hayata katılım sağlamalarını amaçlamaktadırlar. “Güneşin Kadınları Kadın Kooperatifleri” Adana-Çukurova, Aydın-Nazilli, Düzce ve Muğla-Bodrum’da faaliyetlerine devam etmektedir.

AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU EVLİ Mİ?

İki çocuk annesi olan Yanıkömeroğlu, iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir