Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 8 yaralı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, 54 RH 227 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.
Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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