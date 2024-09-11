Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 8 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 8 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 08:59

Dikmen grup yolu Sübüllü rampasında meydana gelen kazada, 54 RH 227 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #sakarya

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