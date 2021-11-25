Kontrolden çıkan öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kahta-Sincik karayolu Teymenli köyü yakınlarında Kadir Kelepçe (48) idaresindeki öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Meydana gelen kazada, sürücü Kadir Kelepçe ile araçta bulunan Dilara K. (16), Duygu T. (19), Helin K. (15), Aynur O. (17) ve Berfin K. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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