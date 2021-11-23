Döviz kurundaki sert yükselişin ardından yurttaşlar sokağa çıktı: AKP istifa!
Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında rekor değer kaybının ardından yurttaşlar, ekonomideki kötü gidişat ve hayat pahalılığını protesto etmek için Ankara'nın Çankaya ilçesinde ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 'AKP istifa' diyerek sokağa çıktı. Taksim meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı. Kurtuluş'ta ise polis yurttaşlara müdahale etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.
Döviz kurundaki sert yükselişin ardından Ankara'da ve İstanbul'da yurttaşlar 'AKP istifa' diyerek sokağa çıktı.
Gazeteci Burcu Yıldırım'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan aktardığına göre, Çankaya Esat'ta mahalleli "AKP istifa" sloganları ile sokağa çıktı. Polis ekipleri engellemeye çalıştı. Polisin engellemeleri ile ara sokaklara dağılan yurttaşlar kalabalıklaşarak ilerledi.
Kadıköy'de de yurttaşlar "AKP istifa!" sloganlarıyla ekonomideki kötü gidişatı protesto ediyor.
Yine Kurtuluş semtinde de "Hükümet istifa!" sesleri yükselmeye başladı. Polisler Kurtuluş'ta yurttaşlara müdahale etmeye başladı.
POLİS MÜDAHALESİ
Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü'nün çağrısıyla yurttaşlar, İstanbul Kurtuluş'ta sokağa çıktı. Eylemde döviz kurundaki sert yükseliş ve hayat pahalılığa yönelik hükümete tepki gösterildi ve istifa çağrısı yapıldı.
Eyleme polis müdahale etti.
"Hükümet istifa" seslerinin yükseldiği İstanbul'da Taksim meydanı polis bariyerleriyle kapatıldı.
ODTÜ'de öğrenciler "hükümet istifa" sloganları ile protesto yürüyüşüne başladı.
Güne 11,40 TL seviyesinden başlayan dolar, saatler içinde önce 12 TL'yi, ardından ise 13 TL'yi aştı. Bir işlem günü içerisinde yüzde 17'den fazla değer kazanan dolar, tarihi zirvesini 13,46 TL'ye çıkardı. Avro/TL 15 TL seviyesinin üzerini gördü.
VİDEOLAR: Burcu Yıldırım ve TKP resmi twitter adresi
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