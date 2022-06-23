Kontrolden çıkan otomobil belediye bahçesine uçtu: 3 yaralı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, istinat ve demir korkulukları aşarak belediyeye ait bahçeye uçtu. Kazada sürücü ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Esentepe Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
Husret Cankurtaran yönetimindeki 34 KA 1965 plakalı otomobil, rampadan inerken kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu belediyeye ait istinat duvarı ve demir korkulukları aşarak yaklaşık 3 metre yükseklikten belediye binasının bahçesine uçtu.
Kazada sürücüsü Cankurtaran ile yanında bulunan 2 kadın ağır yaralandı. Belediye çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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