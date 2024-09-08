Kontrolden çıkan otomobil devrildi: Anne baba öldü, çocuklar yaralı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 09:30

Güncelleme: 08.09.2024 - 09:32

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan polis memurunu Kahraman Kudu yönetimindeki 55 AKY 625 plakalı otomobil otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan rögar kapağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil daha sonra devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE BABA ÖLDÜ, ÇOCUKLAR YARALI

Kazada Giresun Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen sürücü Kahraman Kudu ve Giresun Valiliği’nde görevli eşi Filiz Mutlu Kudu olay yerinde hayatını kaybederken çocukları Elif Su (8) ve Berin Su (6) yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kudu, çiftinin yıllık izinden görev yerleri Giresun’a döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.