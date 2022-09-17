Kontrolden çıkan otomobil 'kırtasiye dükkanına' daldı

17 Eylül 2022 Cumartesi, 09:21

Feci kaza, 17 Eylül Cumartesi saat 00.30 sıralarında Üniversite Caddesi Bornova metro yakınında meydana geldi. S.K. (41) yönetimindeki 35 ACZ 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırtasiye dükkanına daldı.

ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kırtasiye dükkanında ve otomobilde hasar meydana geldi.

Otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.