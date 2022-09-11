Kırtasiye alışverişi öncesi bu uyarılara dikkat!

11 Eylül 2022 Pazar, 12:54

Yarın başlayacak eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğrencileri okul heyecanı, aileleri ise çocuklarının ihtiyaçlarının karşılama telaşı sardı.

Kırtasiyeci Osman Durdu, velileri merdiven altı kırtasiye ürünlerine karşı uyardı. Velilerin bilinir markaları tercih etmeleri gerektiğini belirten Durdu, "Piyasada adı duyulmamış markaları almamaları gerekiyor. Ucuz olan ve 'merdiven altı' diye tabir edilen ürünler var. Bunlardan alınmaması gerekiyor. Bizim mağazamızda kaliteli ve dünyaca bilinirliliği olan ürünler satılıyor. Vatandaşları hem fiyat konusunda hem marka konusunda uyarıyoruz" dedi.

"CE VE TSE BELGELERİ KONTROL EDİLMELİ"

Çocukların ellerinde boya izinin kalabileceğini, kaşınma ve yanmaların olabileceğini belirten Durdu, "Çocukların ellerinde boya izi bırakabiliyor. Vücutta kızarıklık oluşabiliyor, sivilce çıkarabiliyor, gözleri kızarabiliyor. Çok sebeplerden yan etkileri olabiliyor. Vatandaşlar ürünü alırken ambalaj üzerinde CE ve TSE belgesi olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. İncelediklerinde bunları görebilirler. Bandrolleri ve barkodları kontrol edebilirler. Sahte barkotlu ürünler olabiliyor. Genel olarak ambalajı incelemelerini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.