Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Polisin, olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde, 16 Ağustos Salı akşam saatlerinde Gökhan Deniz idaresindeki 06 BSC 815 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki boş alana sürüklenerek takla attı.
Kazada sürücü ile birlikle otomobilde bulunan Hatice ve Betül Deniz yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine motosikletli acil sağlık ekipleri, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralılar, motosikletli acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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