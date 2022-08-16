Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi

16 Ağustos 2022 Salı, 15:34

Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, 15 Ağustos Pazartesi öğleden sonra Buğra Barış Kurt yönetimindeki motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Kurt, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Buğra Barış Kurt için bugün Bağlarbaşı Merkez Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gencin ailesi ve yakınları ile çok sayıda yurttaş katıldı. Darıca Müftüsü Zeynel Abidin Çınar’ın kıldırdığı namazın ardından Kurt’un cenazesi, Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Seyfettin Kurt ve Dilek Kurt evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadı.

KENDİ MAAŞIYLA ALMIŞ

Buğra Barış’ın bir restoranda çalışıp, maaşından artırıp biriktirdiği parayla bir süre önce hayalini kurduğu motosikleti satın aldığı belirtildi.