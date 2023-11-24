Kontrolden çıkan otomobil yayalara çarptı: 4 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:12

Güncelleme: 24.11.2023 - 09:12

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi’nde gece saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Özgür Ö. yönetimindeki 01 VJ 299 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Bulvarı’nda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolda yürüyen Furkan T. ile Mustafa Ü.’ye çarptı.

Otomobil daha sonra yol kenarında bulunan sulama kanalının demir bariyerlerini devirip caddenin karşısına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ YARALININ DURUMU AĞIR!

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı sürücü Özgür Ö., yolcu konumundaki Mehmet Erman Ö. ile yayalar Furkan T. ve Mustafa Ü. ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olanı Özgür Ö. ile Furkan T., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

?Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.