Konya'da feci kaza... Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti!
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Hasan Işıkgün, eşi Nur Işıkgün, çocukları Gülbahar ile Fatma Işıkgün hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Konya'nın Akören ilçesi ile Yalıhüyük ilçesi arasındaki kara yolunda saat 02.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Emre Çakar yönetimindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, Mehmet Emin A.'nın kullandığı 42 ANR 559 plakalı pancar yüklü kamyonla çarpıştı.
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hasan Işıkgün (25), eşi Nur Işıkgün (20), çocukları Gülbahar (3) ile 9 aylık Fatma Işıkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI!
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Çakar da ambulansla Akören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler Konya Şehir Hastanesi'ne götürülürken, kamyon şoförü Mehmet Emin A. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
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