Kontrolden çıkan TIR köprüden uçtu: 2 ölü

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu’nda çarpışan 2 TIR'dan biri kontrolden çıkararak köprüden aşağı uçtu. Feci kazada TIR'da bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:50
Kontrolden çıkan TIR köprüden uçtu: 2 ölü
Abone Ol google-news

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip-Birecik istikameti Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa Akgül idaresindeki 02 ABV 893 plakalı TIR, seyir halindeyken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir TIR'la çarpıştıktan sonra savrularak köprüden aşağı uçtu.

Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası TIR içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akgül ile yanındaki yakını Aykut Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.


gaziantep haberleri TIR haberleri

İlgili Haberler

Amazon, Almanya'da 7,8 milyar euroluk yatırım planlıyor

Amazon, Almanya'da 7,8 milyar euroluk yatırım planlıyor
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor! Teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor! Teklifin ilk 3 maddesi kabul edildi
İzmir Tabip Odası Başkanı Özyurt'tan 'onaylı randevu' uyarısı: Hekimlere şiddeti artırabilir

İzmir Tabip Odası Başkanı Özyurt'tan 'onaylı randevu' uyarısı: Hekimlere şiddeti artırabilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'

Saray'daki 'Ayhan Bora Kaplan' zirvesine çağrılmamıştı... Bakan Ali Yerlikaya sessizliğini bozdu: 'FETÖVARİ gizli tanık taktikleri...'
ABD’de kritik enflasyon verileri açıklandı

ABD’de kritik enflasyon verileri açıklandı
Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'

Naci Görür o kenti uyardı: 'Sakın 'Bizim burada fay yok' diye düşünmeyin'
‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor

‘Kızıl Goncalar’ın başrolü Özgü Namal yeni filmi ‘Sarı Zarflar’ için Almanya’ya gidiyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Hem beceriksiz hem de kötüsün'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: 'Hem beceriksiz hem de kötüsün'
Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!

Eczaneye gitti, ölü olduğunu öğrendi!
İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi

İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi
Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor

Topkapı Sarayı’nın 300 yıllık iki büyük saati restore ediliyor