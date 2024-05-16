Kontrolden çıkan TIR köprüden uçtu: 2 ölü

Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:50

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:50

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Nizip-Birecik istikameti Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa Akgül idaresindeki 02 ABV 893 plakalı TIR, seyir halindeyken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir TIR'la çarpıştıktan sonra savrularak köprüden aşağı uçtu.

Feci kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kaza sonrası TIR içerisinde sıkışan sürücü Mustafa Akgül ile yanındaki yakını Aykut Akgül’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra hastane morguna kaldırıldı.



