Amazon, Almanya'da 7,8 milyar euroluk yatırım planlıyor

ABD merkezli Amazon'un bulut bilişim hizmetleri sunan iştiraki Amazon Web Services'in (AWS), Almanya'da 7,8 milyar avroluk yatırım yapmayı planladığı bildirildi.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:31
Amazon, Almanya'da 7,8 milyar euroluk yatırım planlıyor
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AWS'den yapılan açıklamada, 2040'a kadar Almanya'ya yapmayı planladıkları 7,8 milyar avroluk bulut yatırımın, Avrupa'nın dijital egemenlik gereksinimlerini karşılama konusundaki uzun vadeli kararlılıklarını yansıttığı ifade edildi.

Şirketin, 2025 sonuna kadar Almanya'nın Brandenburg eyaletinde tüm müşterilerin kullanımına açık olacak birkaç veri merkezi kuracağı belirtilen açıklamada, yeni yatırımın her yıl ülkede ortalama 2 bin 800 tam zamanlı iş pozisyonunu destekleyeceği vurgulandı.

AWS, 8 Mayıs'ta Telefonica Almanya'nın 1 milyon 5G müşterisini teknolojisiyle bulut platformuna taşıyacağını açıklamıştı.


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