Kontrolden çıkan tır mağazaya daldı: 7 yaralı

Mersin’in Silifke ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yol kenarındaki bir mağazaya daldı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 22:27
Kontrolden çıkan tır mağazaya daldı: 7 yaralı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Hasan M. yönetimindeki 58 PC 634 plakalı tır, Mersin’den Silifke ilçesi istikametine seyir halindeyken, Susanoğlu Mahallesi D-400 Karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki mağazaya daldı. Kazada araç sürücüsüyle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla iş yerinde ve tırda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler