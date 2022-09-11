Kontrolden çıkan traktör devrildi: 3 yaralı

11 Eylül 2022 Pazar, 18:24

Taşyatak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, R.C. idaresindeki odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada ters dönen traktör ve römorkunun altında kalan sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yurttaşlarca traktörün altından çıkarılırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

