Kontrolü kaybetti, alt geçide uçtu: 2 yaralı!
Turhal ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, alt geçide uçtu. İki kişinin yaralandığı kazayla inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Şehit Gökhan Güllü Cumhuriyet alt geçidinde saat 23.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Oğuzhan Pasinlioğlu yönetimindeki 60 AGG 536 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçide uçtu.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Bülent Pasinlioğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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