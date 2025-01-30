Arıza şüphesi kazaya neden oldu: 3 yaralı

Yayınlanma: 30.01.2025 - 16:52

Güncelleme: 30.01.2025 - 17:40

Kaza, D-100 Karayolu Gebze geçişi Mimar Sinan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 81 ABY 701 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Mustafa K.Y., araçtan sesler gelmesi üzerine sağ şeritte durdu.

Sürücü Mustafa K.Y., aracın arıza yaptığını düşünerek otomobilden inmeye çalıştı. O esnada Diyar A. yönetimindeki 07 AGR 173 plakalı otomobil, sağ şeritte duran araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 81 ABY 701 plakalı otomobilde yaralanan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlar hasar alırken kontrollü olarak verilen yol, otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla eski seyrine döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.