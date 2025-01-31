Kocaeli'nde feci kaza... Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:41

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:41

Kocaeli'nde Kefken Sapağı Yulaflı Köprüsü yakınında dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; N.K. idaresindeki 34 GL 8667 hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.E. yönetimindeki 41 BC 235 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada sürücülerle birlikte 1’i çocuk 7 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar neticesinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Eymen B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.