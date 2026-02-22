Konuşması gündem olmuştu: İmamoğlu'ndan Emin Alper'e 'Berlinale' teşekkürü

Berlinale’de bu yıl büyük ödüller sahiplerini buldu.

Türk sinemasının tarihi bir başarısı olarak, festivalin en prestijli ödüllerini kazanan iki yerli yapım dikkati çekti.

İlker Çatak’ın yönettiği Sarı Zarflar (Gelbe Briefe), festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı’yı kazandı. Film, tiyatro oyunları sonrası işsiz kalan bir sanatçı çiftin yaşam mücadelesini konu alıyor.

Ödül töreninde, Kurtuluş filmiyle Gümüş Ayı Büyük Jüri Ödülü’nü kazanan Emin Alper’in konuşması da büyük ilgi gördü.

"KAVALA, DEMİRTAŞ, İMAMOĞLU… YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Alper, filmi hakkında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kurtuluş, korkunç suçlar işleyen faillerin düşünce yapısını anlamaya çalışmak üzerine kurulu. Ancak en az onlar kadar, hayatta kalanların acılarını ve yalnızlıklarını da anlamak istedim. Öğrendiğim en önemli şeylerden biri, acı çekerken yaşanan yalnızlığın, dünyadaki en korkunç yalnızlık olduğudur. En azından burada, bu sessizliği yıkabiliriz. Onlara, yalnız olmadıklarını hatırlatabiliriz.

Gazze’de yaşanan korkunç koşullarda hayatını kaybeden Filistinliler, zulüm altındaki İran halkı, Rojava ve Ortadoğu’da neredeyse bir asırdır hakları için mücadele eden Kürtler: Yalnız değilsiniz. Ve benim halkım… Yalnız değilsiniz. 4 yıldır hapiste olan arkadaşım Çiğdem, Tayfun, Can ve Mine. 8 yıldır hapiste olan Osman Kavala. 9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanları. Onlara oy veren milyonlarca insan: Yalnız değilsiniz, yalnız kalmayacaksınız. Yalnız kalmayacağız."

Emin Alper’in törende büyük alkış alan konuşması, hem ödül törenine katılanlar hem de sosyal medyada büyük ses getirdi.

İMAMOĞLU'NDAN EMİN ALPER'E TEBRİK VE TEŞEKKÜR

Alper'in gündem olan konuşmasına, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yanıt geldi.

İmamoğlu, Silivri'den gönderdiği mesajda "Tebrikler! Gurur duydum!" dedi.

"Berlin Film Festivali’nde festivalin en büyük ödülü olan Altın Ayı'yı kazanan İlker Çatak’ı ve Jüri Büyük Ödülü’nü alan sevgili Emin Alper’i kutluyorum" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Emin Alper’in ödül töreninde yaptığı konuşmayı da izledim. Ülkesi için dertlenmesi, haksızlıkları dile getirmesi güçlü sanatçı kişiliğinin yanı sıra, toplumsal sorumluluk taşıyan aydın kimliğini de ortaya koyuyor.

Yüreğine sağlık Emin Alper. Yalnız değiliz. Millet bizimle..."

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: