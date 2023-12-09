Konut fiyatları 3 yılda 8 kat, ödenmesi gereken aylık kredi tutarları 21 kat arttı: Ev almak hayal oldu!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2023 - 04:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’in konut satış istatistiklerine bakıldığında özellikle kredili konut satışlarının ciddi oranda düştüğüne dikkat çekti.

Ekim 2023’te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.7 oranında düşme olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, “İpotekli, yani banka kredisiyle yapılan satışlarda ise yüzde 58’lik bir düşüş var. 2022’nin ekim ayında 13 bin 268 ipotekli konut satışı yapılırken 2023’te bu rakam 5 bin 577’ye düşmüş durumda. 2019’un ekim ayında ipotekli konut satışı sayısı 50 bin 441” dedi.

Fahiş faiz oranları Toplam konut satışı içerisinde banka kredisiyle yapılan satışların payının Ekim 2019’da yüzde 35 iken, 2023 yılına gelindiğinde oranın yüzde 6’ya düştüğünü belirten Bakırlıoğlu, bu düşüşün temel nedeninin konut fiyatındaki aşırı artış ve finansmana, krediye ulaşmada yaşanan sorunlar olduğunu dile getirdi. Bakırlıoğlu, “Yüksek faiz, kamu bankalarının yeterli krediyi vermemesi, özel bankaların uyguladığı fahiş faiz oranları vatandaşları, dar gelirlileri ev alamaz hale getirdi” dedi.

Bakırlıoğlu, Türkiye’de ortalama konut fiyatlarının 3 yılda, 8 kat arttığına dikkat çekti. Bankaların uyguladığı konut kredisi aylık faiz oranının yüzde 1.09’dan, yüzde 3.89’a çıktığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Ortalama fiyata göre ödenmesi gereken aylık taksit 21 kat artmış” dedi. Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Üniversite mezunu 9/1 kadro derecede işe yeni başlayan iki memurun evlenip bir yuva kurduklarını düşünelim. 2020’de bu haneye giren maaş toplamı 9 bin lira iken yarısından daha az kredi ödemesiyle ev alınabiliyordu. Bugün iki memur maaşı toplamı 45 bin lira geliri olan bir ailenin, 85 bin lira taksit ödeyerek ev alması mümkün değil. AKP, kimsede ev sahibi olma şansı bırakmadı.”