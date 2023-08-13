Yayınlanma: 13.08.2023 - 16:30

Güncelleme: 13.08.2023 - 16:30

Ev alma hazırlığı içerisinde olanlar, ikinci el konutlara düşük faizli kredi kampanyasına ilişkin gelişmeleri araştırıyor. Peki, konut kredisi nasıl alınır? Konut kredisi şartları nelerdir? Konut kredisi nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar...

KONUT KREDİSİ NEDİR?

Konut kredisi konut sahibi olmak isteyenlerin bankalardan verilen kredi türlerini kullanmasıdır. Satın alınacak eve karar verildikten sonra ev kredili alınmaya uygun olduğu taktirde kredi alınmak istenilen bankaya başvuru yapılmalıdır. Her bankanın konut kredisi faiz oranları farklıdır. Kişiler düşük faizle konut kredisi çeker ve ödeme yöntemleri de farklı farklıdır. Kişiler kendi bütçelerine göre konut kredisi seçenekleri arasından birini tercih etmektedirler

KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konut kredisi başvurusu yapmak istenildiğinde öncelikle kredi alınacak bankaya karar verilmesi gerekir. Her bankanın kredi başvuru yolları farklılık gösterebilir. Sonrasında bankaya konut kredisi başvurusu yapılmalıdır. Başvuru olumlu sonuçlandıktan sonra gelir belgesi ve tapu ile bankaya giderek kredi alım süreci başlatılmalıdır. Bu süreçte ekspertiz uzmanları satın alınacak eve giderek evin değerini belirler ve talep edilen kredi tutarına uygun olup olmadığı böylece teyit edilir.

Başvurunuz olumlu sonuçlandıktan gelir belgesi ve tapu ile şubeye giderek sürecinizi başlatabilirsiniz. Sonra ekspertiz uzmanları satın almak istediğiniz evin ekspertiz değerini belirler. Belirlenen ekspertiz değerinin yüzde 80'ine kadar 3-240 ay vade aralığında konut kredisi alınabilmektedir. Evin geri kalan yüzde 20'si için peşinatınızın olması gerekmektedir.

KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru Formu,

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,

Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,

Şubece talep edilebilecek diğer belgeler

Kredi başvurusu yapılan evin iskanının olması.

İnşası tamamlanmamış ev için konut kredisine başvuruluyorsa kat irtifakı sunulmalı.

Pek çok banka, en az yüzde 80’i tamamlanmış projeler için kredi veriyor. Konut projesinin anlaşmalı olduğu banka varsa konutun yüzde 80’i tamamlanmadan kredi çekme imkanı sağlanıyor.

KONUT KREDİSİ NASIL HESAPLANIR?

Her bankanın faiz oranı değişiklik gösterir. Konut kredisi faiz oranları, Merkez Bankası (MB) kararlarına göre belirlenmektedir. Merkez Bankası kararlarına göre bankalar da kendi faiz oranlarını belirlerler. Bankalar, MB’nın açıkladığı alt ve üst (faiz oranı) sınırlara göre faiz oranlarını belirlerken serbesttirler. Kredi hesaplaması ve aylık ödeme planı bu kriterlere göre yapılır.