Konut fiyatları dünyada düştü, Türkiye'de yükseldi

Yayınlanma: 09.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 09.08.2023 - 10:11

İngiltere merkezli emlak danışmanlık firması Knight Frank, 2023 yılının ilk çeyreğine ait Küresel Konut Fiyat Endeksi raporunu yayımladı.

Habertürk'ün derlediği habere göre, 56 ülkenin konut piyasasının takip edildiği listede Türkiye konut fiyat artışlarında zirvede yer aldı.

DÜNYA'DA GERİLERKEN TÜRKİYE'DE YÜKSELDİ

Küresel Konut Fiyat Endeksi raporunda 56 pazarda yıllık ortalama fiyat artışı, bir önceki çeyrekte yüzde 5,7 iken, 2023'ün ilk çeyreğine kadar olan on iki aylık dönemde yüzde 3,6'ya geriledi.

2023'ün ilk çeyreğinde ise 56 piyasadan 23'ünde fiyatların düştüğü belirtilirken bunların 8'inde yüzde 5'ten fazla düşüş olduğu aktarıldı.

Raporda yer alan 56 piyasa içerisinde en yüksek fiyat artışı ise Türkiye'de gerçekleşti.

Türkiye'de konut fiyatlarının 12 aylık yükselişi yüzde 132 seviyesinde olurken, 2023'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 22 olduğu kayıtlara geçti.

ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Konut fiyatlarındaki artışının sebebi olarak ise yüksek enflasyon gösterildi. Ayrıca Merkez Bankası'nın para politikalarında ortodoks yaklaşıma göre hareket etmeyeceği beklenirken konut fiyatlarındaki artışın devam edeceği aktarıldı.

Türkiye'yi yıllık fiyat artışında yüzde 18 ile Kuzey Makedonya, yüzde 17 ile Hırvatistan ve yüzde 16 ile Macaristan takip etti.

Konut fiyatlarının en fazla düşüş kaydettiği ülkeler ise yüzde 15.7 ile Güney Kore, yüzde 13 ile Yeni Zelanda ve yüzde 10.3 ile Hong Kong oldu.