‘Konut sigortası TÜFE’ hızlı arttı!

TÜİK’in, Ocak 2026 ile ilgili yayımladığı enflasyon (TÜFE) verilerinin detayları hayatdışı sigortacılığın üç önemli branşıyla ilgili sonuçlar da içeriyor.

Buna göre Ocak 2026’da, önceki aya (aylık) kıyasla sağlık sigortası TÜFE yüzde 2.79, konut sigortası TÜFE yüzde 6.27, özel taşımacılık sigortası TÜFE yüzde 4.84 arttı. Ocak 2025’e (yıllık) kıyasla ise sağlık sigortası TÜFE yüzde 7.53, konut sigortası TÜFE yüzde 46.28, özel taşımacılık sigortası TÜFE yüzde 15.55 yükseldi. Ocak ayında, genel TÜFE’deki artışlar ise aylıkta yüzde 4.86, yıllıkta yüzde 30.65 oldu.