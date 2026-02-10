Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Konut sigortası TÜFE’ hızlı arttı!

‘Konut sigortası TÜFE’ hızlı arttı!

10.02.2026 04:00:00
Güncellenme:
Serhat Aligil
Takip Et:
‘Konut sigortası TÜFE’ hızlı arttı!

TÜİK’in Ocak 2026 verilerine göre sağlık, konut ve özel taşımacılık sigortalarında enflasyon artışı sürerken, yıllık bazda en yüksek yükseliş yüzde 46,28 ile konut sigortasında görüldü.

TÜİK’in, Ocak 2026 ile ilgili yayımladığı enflasyon (TÜFE) verilerinin detayları hayatdışı sigortacılığın üç önemli branşıyla ilgili sonuçlar da içeriyor.

Buna göre Ocak 2026’da, önceki aya (aylık) kıyasla sağlık sigortası TÜFE yüzde 2.79, konut sigortası TÜFE yüzde 6.27, özel taşımacılık sigortası TÜFE yüzde 4.84 arttı. Ocak 2025’e (yıllık) kıyasla ise sağlık sigortası TÜFE yüzde 7.53, konut sigortası TÜFE yüzde 46.28, özel taşımacılık sigortası TÜFE yüzde 15.55 yükseldi. Ocak ayında, genel TÜFE’deki artışlar ise aylıkta yüzde 4.86, yıllıkta yüzde 30.65 oldu.

İlgili Konular: #tüik #TÜFE #sigorta #Konut #konut sigortası