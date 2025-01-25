Konya Cumhuriyet Başsavcılığından çöken binaya ilişkin açıklama

Yayınlanma: 25.01.2025 - 18:38

Güncelleme: 25.01.2025 - 18:38

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, olay yerinde arama kurtarma faaliyetleri bittikten sonra ayrıntılı araştırmanın yapıldığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcılarının soruşturmayı yürüttüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mimar, jeoloji, inşaat ve yüksek elektrik mühendisi ile iş güvenliği konularında uzman bilirkişi heyeti tarafından binanın enkazında yıkım nedeninin tespitine yönelik detaylı inceleme yapıldı. Bilirkişiler tarafından örnekler alındı. Alınan örnekler üzerinde laboratuvarda yapılacak inceleme sonucunda bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenecek olup soruşturma dosyasına sunulacaktır. Gözaltındaki şüphelilerin gözaltı süreleri, ilgili delillerin toplanması amacıyla uzatılmıştır. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir."

NE OLMUŞTU?

Beyşehir Caddesi'nde dün, 4 katlı bina çökmüş, arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ çıkarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.



