Son dakika... Konya'da çöken 4 katlı binadan acı haber: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika haberi... Konya'da dün akşam çöken binada iki kişi hayatını kaybetti. 4 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişinin bulunduğu 3 katlı binadan 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.

Son dakika... Konya'da çöken 4 katlı binadan acı haber: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
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DHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:35

Konya Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binada 5 kişinin olduğu yönünde bilgiler varken; 3 kişi enkaz altından çıkarıldı. Konya Valiliği, kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.


Etiketler: #konya #Bina

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