Son dakika... Konya'da çöken 4 katlı binadan acı haber: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberi... Konya'da dün akşam çöken binada iki kişi hayatını kaybetti. 4 katlı binanın enkazında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişinin bulunduğu 3 katlı binadan 3 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.
Konya Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Binada 5 kişinin olduğu yönünde bilgiler varken; 3 kişi enkaz altından çıkarıldı. Konya Valiliği, kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.
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