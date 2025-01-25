Son dakika... Konya'da çöken 4 katlı binadan acı haber: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:35

Güncelleme: 25.01.2025 - 13:44

Konya Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöken binada iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Binada 5 kişinin olduğu yönünde bilgiler varken; 3 kişi enkaz altından çıkarıldı. Konya Valiliği, kurtarılan 3 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış, bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Binanın çökmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.