Bakan Yerlikaya'dan Konya'da çöken binaya dair flaş açıklama: 'Arama işlemi bitti, enkaz kaldırılacak'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 14:36

Güncelleme: 25.01.2025 - 14:36

Konya'da çöken 4 katlı apartmanın enkazından 3 kişinin sağ çıkarılırken 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama, kurtarma çalışmalarının sona erdiğini, enkazın kaldırılacağını duyurdu.

Konya'nın Selçuk ilçesinde dün akşam saat 20.05'te içerisinde 14 daire ve 7 dükkanın bulunduğu öğrenilen bir apartmanda göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

14 dairenin 12'sinin boş olduğu belirtilen apartmanın enkazında 5 kişi mahsur kaldı.

YERLİKAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ARAMA ÇALIŞMALARI BİTTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da dün akşam saatlerinde çöken binadaki son durumu açıkladı. Enkazda kimsenin kalmadığını söyleyen Yerlikaya "Arama çalışmaları bitti" dedi.

Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını tamamlamasının ardından faciada 3 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti.

Çöken binanın önünde konuşan Yerlikaya, hayatını kaybeden iki kişinin evli çift olduğunu belirtti.

Enkaz bölgesinde moloz kaldırma çalışmalarının başlayacağı ifade eden Yerlikaya, çöken bina hakkındaki soruşturma kapsamında gözaltındaki 4 kişinin işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

KURTARILAN 3 KİŞİYİ ZİYARET ETTİ

Yerlikaya, çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Dün akşam çöken Taşoluk Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şükürler olsun enkaz altında kalan 3 kardeşimizi sağ olarak kurtardı. Kendilerini hastanede ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.