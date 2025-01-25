Konya'da çöken binadan 3 kişiyi sağ olarak çıkaran itfaiye eri o anları anlattı: 'Enkazdan gelen ses umut ışığı oldu'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:05

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:05

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki 4 katlı binada meydana gelen göçüğün ardından enkaz altında kalan 3 kişiyi sağ olarak çıkaran itfaiyeciler, zamanla yarıştıkları anları paylaştı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, zamana karşı mücadele başlattı.

Yaklaşık 17 saat ara vermeden enkaz altında kalanları kurtarmak için fedakarlıkla görevlerini yapan ekipler, 3 kişiyi sağ olarak çıkarmanın sevincini yaşıyor.

HAYATLARA DOKUNMANIN GURURUNU YAŞIYORLAR

Enkazda kazdıkları tünelden 5 saat sonra bir kişiye ulaştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden itfaiye amiri Fatih Oflaz, ihbarla beraber enkaz alanına geldiklerini, çöken bina enkazında 5 kişinin olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Bir keşif yaptıktan sonra çalışmalara başladıklarını anlatan Oflaz, "İçeriye doğru girdiğimizde ses almaya başladık. Yakınlaştıkça sesler yaklaşıyordu ve bu bizim için bir umut ışığı oldu. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Çok şükür 5 kişiden 3'ünü girdiğimiz ilk bölgeden sağ salim çıkarmayı Allah bize nasip etti" dedi.

Oflaz, enkaz içindeki girdikleri alanın çok dar olduğu için ilk başta temas sağlayamadıklarını dile getirdi.

Mahsur kalan kişinin, el fenerinin ışığını görmesiyle temas sağladıklarını anlatan Oflaz, şunları kaydetti:

"En sonunda canlı halde gördük. Elini tuttuk. Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yaptığım Hatay'da da aynı duyguyu yaşadım. Bir kişiye umut ışığı olmak, elini tutmak, bundan sonraki hayatında alacağı nefese vesile olmak bizim için çok büyük bir gurur. Enkaz altında hemen hemen 3'ü de aynı noktadalarmış. Çok dar bir alanda verimli bir kurtarma çalışması yaptık. İlk önce Muhammed'i, ardından Halid'i yaklaşık bir saat sonra da Ahmed'i çıkardık."

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILANLAR EKİBİN ENERJİSİNİ ARTIRIYOR

Konya İtfaiyesinde itfaiye çavuşu olarak görev yapan Serkan Balcı da bu durumun duygusal boyuttaki hissiyatının bir karşılığı olmadığını söyledi.

Bu mesleğin kendilerini çok farklı bir noktaya taşıdığına değinen Balcı, "Bu manada tek derdimiz bir ses duyabilmek, bir cana dokunabilmek oldu." dedi.

Enkaz altında kalan kişiyle kurdukları ilk diyaloğu da anlatan Balcı, şöyle konuştu:

"Çok gurur verici bir durum. O anki sevincimiz şu an kelimelerle anlatılamaz. Zor şartlar altında bir mücadele yapıyoruz. Bunun sonucunda bir ele dokunuyoruz. O ele dokunduğumuzda deyim yerindeyse 5 yaşındaki çocuğun kontrolsüz sevinci yaşadık. Bu olay enerjimizi devamlı yüksek tuttu."

NE OLMUŞTU?

Beyşehir Caddesi'nde dün, 4 katlı bina çökmüş, arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ çıkarılmış, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.