Konya'da feci kaza... Araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

20.11.2025 09:14:00
Güncellenme:
İHA
Karatay ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli karayolunda saat 02.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ekrem Şabanoğlu (52) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada araç sürücüsü Ekrem Şabanoğlu hayatını kaybederken; T.Y. (52), A.Ş. (48) ve A.P. (59) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden Ekrem Şabanoğlu’nun cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #konya #ölü ve yaralı

