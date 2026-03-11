Konya'da feci kaza... Servis aracı ile belediye otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak ile Avnidede Sokak kesişiminde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; tali yoldan çıkan 42 C 0727 plakalı servis aracı Hanefi Sokak üzerinde ilerleyen belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis midibüsü müstakil bir evin bahçe duvarını yıktı.

Kazada servis aracı ve belediye otobüsünde bulunan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 20 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.