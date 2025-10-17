Konya'da film gibi soygun... Çarşaflı kadınlardan milyonluk vurgun!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.10.2025 11:33:00
DHA
Konya'da kuyumcu dükkanına gelen 3 çarşaflı kadının 2'si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrinden aldığı 1 milyon 200 bin lira değerindeki yüzüklerin olduğu tablayı çarşafına saklayıp çaldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda geçen pazartesi günü bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; çarşıdaki bir kuyumcu dükkanına gelen çarşaflı 3 kadın, altın bileziklerin fiyatını sormaya başladı. Kadınlardan 2’si iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise vitrindeki, toplam 1 milyon 200 bin lira değerinde yüzüklerin olduğu tablayı alıp çarşafının altına gizledi. Ardından 3 şüpheli, dükkandan ayrıldı.

Vitrindeki yüzüklerinin eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde hırsızlık anını görüp, polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çarşaflı 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

