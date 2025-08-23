İstanbul'da kuyumcu soygunu: İki şüpheli yakalandı!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda geçen 21 Haziran cumartesi günü saat 14.30 sıralarında bir soygun meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; siyah çarşaflı kimliği belirsiz bir kişi kuyumcuya müşteri kılığında girdi ve mağazadaki ürünlere göz gezdirmeye başladı. Tezgahtaki kolyelere göz diken şüpheli, işletmeciye ilk olarak kolyelerin fiyatını sordu ve ardından başka sorular sorarak işletmeciyi oyalamaya başladı.

O sırada başka müşterilerle de ilgilenen işletme sahiplerinin yoğunluğunu fırsat bilen şüpheli, el çabukluğuyla piyasa değeri 160 bin TL olan altın kolyeyi hızlıca çaldı ve üzerinde bulundurduğu el çantasının içine koydu. Şüpheli şahıs bir süre sonra hiçbir şey olmamışçasına dükkandan çıkış yaptı.

HIRSIZLIĞI SONRADAN FARK ETTİ

İşletmeci E.Y., bir süre sonra kolyelerin sayısında eksik olduğunu fark etti ve durumdan şüphelendi. Dükkanda bulunan kamera görüntülerini izleyen E.Y. olayın farkına vardı. 160 bin TL’lik kolyenin dükkanına müşteri gibi gelen bir kişi tarafından çalındığını anlayan işletme sahibi, karakola giderek durumu polis ekiplerine bildirdi ve şahıstan şikâyetçi oldu.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

E.Y.’nin ifadesinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerini tek tek izledi ve şüphelinin izine ulaştı.

Ekipler olayla ilgili iki şüpheliyi Fatih ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 28 yaşındaki D.A.’nın 32 adet, 39 yaşındaki diğer şüpheli V.A.’nın ise 10 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden V.A., serbest kalırken, D.A.’ya ise ev hapsi cezası uygulandı.