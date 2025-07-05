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O anlar kamerada! Ümraniye'de soygun girişimi: Kuyumcu ateş açtı, şüpheliler kaçtı

O anlar kamerada! Ümraniye'de soygun girişimi: Kuyumcu ateş açtı, şüpheliler kaçtı

5.07.2025 12:26:00
Güncellenme:
DHA
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O anlar kamerada! Ümraniye'de soygun girişimi: Kuyumcu ateş açtı, şüpheliler kaçtı

Ümraniye’de 5 kişi silahlı soygun girişiminde bulundu. Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşanırken, olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Şüpheliler geldikleri araçla kaçarken, polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 10.30 sıralarında Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 5 kişi otomobille kuyumcunun önüne geldi. Araçtan inen şüpheliler, iş yerine girerek soygun girişiminde bulundu.

Kuyumcu ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Bu sırada olay yerinde silah sesleri duyulduğu öğrenildi. Şüpheliler, olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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