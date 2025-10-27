Konya'da galericilerin alacak kavgası: Baba-oğul bıçakla saldırıp katletti

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesinde meydana geldi.

Ahmet Çay ile meslektaşı Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Çay, bacağından bıçakla, kavgayı ayırmak isteyen arkadaşı Birol A., aldığı yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Tedaviye alınan yaralılardan Çay, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Birol Aytaç'ın sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi. Kaçan Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. da kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.