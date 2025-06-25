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Konya'da İHA düştü: Çok sayıda ekip sevk edildi

Konya'da İHA düştü: Çok sayıda ekip sevk edildi

25.06.2025 20:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Konya'da İHA düştü: Çok sayıda ekip sevk edildi

Konya'da 3. Ana Jet Üssü'ne bağlı bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Düşen İHA'nın Anka-3 olduğu belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi'ne bir İHA düştü.

Sözcü'nün aktardığı haberde ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre düşen İHA'nın Konya 3. Ana Jet Üssü'ne ait  Anka-3 tipi olduğu ve ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

KONYA’DA TATBİKAT YAPILIYOR

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi, 12 ülkenin katılımıyla Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda bugün itibarıyla başlamıştı.

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