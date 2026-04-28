Konya’da okulda şiddet skandalı: 8 yaşındaki çocuk sınıf ortasında darp edildi!

Karatay Kocatepe İlkokulu’nda yaşanan olay, eğitim ortamlarında güvenliğin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.



İddiaya göre, 8 yaşındaki 2. sınıf öğrencisi Huzeyfe Gül, bir kız öğrencinin ailesi (anne, baba ve babaanne) tarafından sınıfa girilerek darp edildi.

"KAPIYI KAPATIP ÇOCUKLARI TEHDİT ETMİŞLER"

Sözcü'nün haberine göre anne Fatma Gül, şüphelilerin okula "rehberlik görüşmesi" yapacaklarını belirterek girdiğini iddia etti. Sınıfa giren şahıslar, kapıyı kapatarak diğer öğrencilere gözdağı verdi ve Huzeyfe’yi darp etmeye başladı.



Küçük çocuğun saçından tutulup sürüklendiği, yüzüne ve ensesine darbeler aldığı, vücuduna tekmeler atıldığı öne sürüldü. Olay anında sınıfta bulunan diğer çocukların ise "Sesinizi çıkarırsanız sizi polise şikâyet ederiz" denilerek korkutulduğu belirtildi.

DARP RAPORU ALINDI

Okula gittiğinde oğlunu müdür yardımcısının odasında ağlarken bulan anne Fatma Gül, hemen Konya Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Alınan darp raporunda, küçük çocuğun kulak boşluğunda darbe saptandığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde ekimozlar oluştuğu kaydedildi. Anne Gül, "Oğlum hâlâ şokta, çocuklar korkudan uzun süre konuşamadı" diyerek okul yönetiminin uyarılara rağmen güvenlik önlemi almadığını savundu.

BABA HAKKINDA EV HAPSİ KARARI

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden baba hakkında "ev hapsi" kararı verilirken, anne ve babaanne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile, olayın tüm sorumlularının cezalandırılmasını ve okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.