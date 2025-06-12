Konya'da okulda silahlı saldırı... Öğretmen öldürüldü!

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, okuldaki öğrencilerde tahliye edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.