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Konya'da okulda silahlı saldırı... Öğretmen öldürüldü!

Konya'da okulda silahlı saldırı... Öğretmen öldürüldü!

12.06.2025 16:01:00
Güncellenme:
DHA
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Konya'da okulda silahlı saldırı... Öğretmen öldürüldü!

Karatay ilçesindeki bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, okuldaki öğrencilerde tahliye edildi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fetih Mahallesi'nde Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda saat 14.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, okuldaki öğrencilerde tahliye edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.

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