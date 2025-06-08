Konya'da vahşet: Bayram tatili için geldi, bıçaklanarak öldürüldü!

Kan donduran olay, saat 00.30 sıralarında Karakavak
Mahallesi İncesu üst geçidi yakınlarında meydana geldi.
Bayram tatili için İstanbul'dan Konya'ya gelen Hüseyin
Aksay, arkadaşı M.K. ile buluştu. Aksay ve M.K. arasında küfürleşme yüzünden
tartışma çıktı.
FARKLI YERLERİNDEN BIÇAKLANDI
Tartışmanın büyümesi ile M.K., Hüseyin Aksay'ı vücudunun
farklı bölgelerinden bıçakla yaralayarak kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Aksay, ilk müdahalenin ardından
ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına
alınan Hüseyin Aksay, hayatını kaybetti.
Aksay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin
morguna götürüldü. Kaçan M.K. polis ekipleri tarafından yakalanırken, olaya
ilişkin soruşturma başlatıldı.